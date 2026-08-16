Пловец Михаил Щербаков завоевал медаль ЧЕ и установил мировой рекорд юниора

Российский пловец Михаил Щербаков завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы на проходящих в Париже соревнованиях. Спортсмен преодолел 200 метров комплексным стилем за одну минуту 56,16 секунды, что стало новым юношеским мировым рекордом.

Первое место по итогам заплыва занял венгерский пловец Хуберт Кош, серебро забрал испанец Уго Гонсалес де Оливейра.

Награда Щербакова стала второй наградой российской команды в последний день чемпионата мира по водным видам спорта. До этого серебряную медаль завоевал Егор Корнев, выступивший в заплыве на 50 метров вольным стилем. Павел Самусенко получил бронзу на дистанции 100 метров на спине.

Первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта российской сборной принес Илья Бородин, который преодолел дистанцию в 400 метров комплексным стилем за четыре минуты 8,17 секунды. Он обошел своих соперников — итальянца Альберто Раццетти и британца Макса Личфилда.