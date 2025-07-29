Пловец Колесников пожаловался на «старческий маразм» после шестого места на ЧМ

Пришедший шестым к финишу стометровки на спине на чемпионате мира в Сингапуре российский пловец Климент Колесников заявил, что результат его не особо расстроил, хотя он рассчитывал на лучшее. Спортсмен пояснил, что с возрастом стал проще относиться к своим результатам.

Пловец добавил, что чувствовал, что способен преодолеть результат в 52 секунды, но в один момент что-то пошло не так.

«Фигня какая-то началась — старческий маразм. Раньше плаваешь, есть определенная цель — надо работать, и если проплыл плохо, то в голове уже мысли о том, что пора завязывать. Сейчас проще относишься», — привел слова Колесникова ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что сохранил серьезное отношение к соревнованиям, иначе бы отказался от поездки в Сингапур и остался дома.

Клименту Колесникову 25 лет. В его активе две медали Олимпийских игр в Токио, три награды чемпионата мира, а также мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

Чемпионат по водным мирам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Проходящее в Сингапуре мировое первенство оказалось неудачным для российских синхронисток. Выступавшие в программе дуэтов Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали. Это первый случай с 2001 года, что российская команда синхронисток осталась без золота чемпионата мира.