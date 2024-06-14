Пловчиха Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила российской спортсменке Юлии Ефимовой нейтральный статус для выступления на Олимпиаде в Париже. Фамилия пловчихи появилась в списке допущенных к соревнованиям на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

О планах участвовать в Играх Ефимова сообщила после своего выступления на чемпионате России по плаванию на дистанцию 100 метров брассом. Тогда спортсменка напомнила, что заявку необходимо подать за три недели до начала соревнований.

На счету 32-летней пловчихи уже есть три олимпийские медали и шесть золотых наград чемпионата мира. Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа, напомнили журналисты «Известий».

Ранее сообщалось, что переехавшие в США российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не вошли в состав американской команды на Олимпиаде.