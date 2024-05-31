Переехавшие в США российские фехтовальщики не будут участвовать в Олимпиаде

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида, переехавшие в США, не вошли в состав американской команды на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказали в Федерации фехтования Соединенных Штатов.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — констатировали там.

О том, что спортсмены могут выступить в составе американской команды, сообщалось в январе. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США пообещали поддержать их. Фехтовальщики запустили процедуру ускоренного получения гражданства США. При этом Международный олимпийский комитет указывал на то, что участник Олимпиады должен быть гражданином страны олимпийского комитета, выдвигающего его на соревнования.

В 2023 году Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск в России. Как оказалось, шпажист Сергей Бида и его жена — военнообязанные: она сотрудница Минобороны, он — офицер Росгвардии. Их разыскивали за «самовольное оставление части или места службы». Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпиады 2020 года, также на его счету призовые места чемпионата мира и победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — призер чемпионата мира. Константин Лоханов входил в состав сборной РФ на Олимпиаде в Токио и побеждал на юниорских чемпионатах мира.