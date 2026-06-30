Пятерых болельщиков ЦСКА оштрафовали за оскорбительный баннер

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков футбольного клуба ЦСКА за оскорбительный баннер в адрес московского «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Плакат разместили на трибуне во время матча финала Пути регионов Кубка России, состоявшегося 6 мая. Теперь каждому из фанатов предстоит заплатить по три тысячи рублей.

Ранее ведущий телеканала «Матч ТВ» Андрей Романов заявил, что к женщинам-судьям стоит предъявлять более жесткие требования, хотя признал, что арбитр Тори Пенсо отработала матч чемпионата мира Чехия — ЮАР уверенно. Бывший футболист Владислав Радимов поддержал его и добавил несколько шуток про женщин за рулем.

После обвинений в сексизме, распространившихся в соцсетях, Романов публично извинился и отметил, что Пенсо справилась и со вторым своим матчем на мундиале.