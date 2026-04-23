Пьяный болельщик «Локомотива» напал на персонал «Зенита» после ничьей

Пьяный болельщик «Локомотива» напал на сотрудников «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ. Об этом сообщил Legalbet .

Фанат прорвался к автобусу с персоналом гостевой команды, выкрикивал оскорбления и нецензурные кричалки, после чего стал бросаться на людей. Охрана нейтрализовала нарушителя, повалив на землю и обездвижив, затем вызвала полицию.

Встреча между командами завершилась со счетом 0:0. В компенсированное время судья назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий Николай Комличенко не реализовал 11-метровый — вратарь Денис Адамов отразил удар.

В ноябре в Москве задержали почти 100 человек после матча «Спартак» — ЦСКА после массовой драки на стадионе «Лукойл Арена». Зачинщиков конфликта арестовали на пять суток: одному из них запретили на три года посещать спортивные турниры, а другого выслали из страны.