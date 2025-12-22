Письмо Стрельцова из тюрьмы продают за два миллиона рублей

Письмо Эдуарда Стрельцова, победителя Олимпиады 1956 года и бывшего нападающего московского «Торпедо», выставлено на продажу за два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». .

Спортсмен поделился своим опытом жизни и футбола за решеткой, рассказал о вредных привычках и о том, как следил за важными матчами «Спартака» по радио.

Стрельцов признался, что болел за «Чертаново» в матче с красно-белыми. Он был расстроен поражением. Также он выразил надежду, что автозаводцы покажут более качественную игру в следующем сезоне.

«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. <…> Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать», — писал Стрельцов.

В тексте Эдуард допустил несколько ошибок: написал «ничего» вместо «ничего», «тренируюсь» вместо «тренируюсь», а слово «сделать» — через «з».

Футболист провел за решеткой почти пять лет — с июля 1958 по февраль 1963 года за изнасилование. Стрельцов настаивал, что его оклеветали, а близость с девушкой была по обоюдному согласию.

