В Петербурге выставили на торги здание Главпочтамта

Российский аукционный дом по поручению «Почты России» объявил торги по продаже в Санкт-Петербурге Главпочтамта на Почтамтской улице, 9. Аукцион назначили на 16 января, стартовая цена — 1,2 миллиарда рублей без НДС, уточнило издание «Деловой Петербург» .

Историческое здание площадью 13,7 тысячи квадратных метров и участок в 7,4 тысячи квадратных метров, по оценке РАД, находятся в хорошем состоянии. Потенциальные сценарии использования — реконструкция под гостиницу, офисный центр, многофункциональное пространство или площадку для выставок и культурных мероприятий.

Брокеры отметили, что в Петербурге острый дефицит ликвидных объектов по реалистичной цене, поэтому интерес, вероятно, проявят крупные игроки — от сетей офисных центров до отельных операторов и структур крупных корпораций. При этом объект сложный: статус федерального памятника, охранные обязательства, специфическая планировка и необходимость согласований могут существенно усложнить адаптацию под современное использование.

Эксперты напомнили, что похожие по сложности объекты, например, бывшие железнодорожные кассы на канале Грибоедова, также вызывали интерес и в итоге были приобретены под гостиничные проекты.

Гендиректор РАД Андрей Степаненко назвал Главпочтамт «трофейным активом» — одним из последних крупных зданий в центре Петербурга, не вовлеченных в инвестиционные проекты. По его словам, объект привлекает внимание как федеральных, так и петербургских инвесторов и не требует срочного капитального ремонта.

Планы реконструкции обсуждают много лет. В 2019 году «Почта России» анонсировала проект общественного пространства с зоной отдыха и концертной площадкой. Рассматривались и другие идеи, включая создание концертного зала Мариинского театра. Однако дальше обсуждений эти инициативы не продвинулись.

В мае 2025 года в Казани завершили первый этап реставрации исторического здания Главпочтамта.