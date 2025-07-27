Петр Ян разбил американца на турнире UFC

Российский боец Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби. Результаты поединка опубликовали на официальном сайте промоушена.

Бой завершился единогласным решением судей, которые отдали победу Яну со счетом 29:28 на всех трех карточках.

Петр Ян является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. На его счету 18 побед в 23 профессиональных боях.

Также на этом же турнире другой российский боец, Муслим Салихов, победил бразильца Карлоса Леала. Он одержал победу нокаутом уже на первой минуте поединка.

Ранее бразильский боец ММА Франсимар Баррозу, выступавший в UFC, заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он сообщил во время мастер-класса для спортсменов в Мелитополе.