Петербургский «Зенит» в товарищеском матче обыграл казахстанский «Кайрат»

Петербургский «Зенит» обыграл в товарищеском матче казахстанский «Кайрат». Встреча завершилась со счетом 4:3.
В составе сине-бело-голубых дублем отметился Лусиано Году, он забил на 73-й и 78-й минутах. Еще по одному голу на свои записали Александр Ерохин и Матео Кассьерра. За «Зенит» дебютировал нападающий Александр Соболев, перешедший из московского «Спартака». Он вышел с первых минут, его заменили на 86-й.
Ранее «Спартак» сделал предложение «Ростову» о покупке опорного полузащитника Данила Глебова. Ростовский клуб попросил за своего футболиста 10 миллионов евро, но москвичи попросили снизить цену до восьми миллионов.
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