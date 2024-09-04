«Спартак» начал торговаться с «Ростовом» за Глебова

«Спартак» сделал предложение «Ростову» о покупке опорного полузащитника Данила Глебова. Москвичи попросили снизить цену на футболиста до восьми миллионов евро, сообщил Telegram-канал Mash .

Ростовский клуб запросил 10 миллионов евро за своего игрока, но руководство московской команды заявило, что не может заплатить такую сумму, рассказал источник Telegram-канала.

«Красно-белые не смогли найти эту сумму, так как из свободных денег у них осталось лишь 8,5 миллиона евро», — поделился собеседник Mash.

Представители «Ростова» приняли решение начать переговоры с другими московскими клубами — «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом», но их владельцы отказались платить такую сумму за Глебова. Тогда «Спартак» предложил продолжить переговоры и снизить цену или разделить платежи на несколько частей, сообщил Mash.

Ранее футболист Александр Соболев подписал с санкт-петербургским «Зенитом» контракт сроком до 30 июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.