Петербургская гимнастка Рослякова первая в мире выступила на Северном полюсе

Россиянка Мария Рослякова стала первой представительницей художественной гимнастики, выступившей на Северном полюсе. Об этом в Telegram-канале сообщила тренер спортсменки Анна Полунина.

По ее словам, рекорд петербургской спортсменки официально подтвердила Международная книга рекордов Interrecord: Official Excellence. Так жеего занесли в Реестр рекордов России.

Рослякова продемонстрировала на камеру программы с лентой, мячом и булавами. Она эффектно выполнила номер на фоне льдов и российского ледокола «50 лет Победы».

«Это выступление открыло новую страницу не только в истории гимнастики, но и в мировой рекордологии, в летописи самых необычных рекордов в книге рекордов России», — отметила Полунина.

Необычный номер прокомментировал в своем Telegram-канале вице-премьер Петербурга Борис Пиотровский.

«Просто дух захватывает, как же это красиво!» — написал он.

Талисманом Большой Арктической экспедиции, которая началась 7 августа под руководством полярника Матвея Шпаро, стал медвежонок Умка. Участники путешествия отправились на самую северную точку Евразии — Мыс Челюскин.