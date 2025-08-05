Медвежонок Умка стал талисманом традиционной Большой Арктической экспедиции. Проект «Лаборатория путешествий» и киностудия «Союзмультфильм» уже подписали соглашение о сотрудничестве.

Первые займутся реконструкцией мемориального комплекса, где захоронены полярные летчики и зимовщики, а вторые совершат 100-километровый поход по берегу моря Лаптевых. Они также проведут исследования и заборы проб для различных российских институтов.

Участниками экспедиции на самую северную точку Евразии — Мыс Челюскин — станут 14 школьников и студентов колледжей, которые прошли испытания. Их разделят на две группы: «Хранителей истории» и «Исследователей Арктики».

Полюбившийся россиянам персонаж одноименного классического мультфильма и современного мультсериала киностудии «Союзмультфильм» будет вдохновлять участников экспедиции, которая начнется 7 августа. Руководителем похода назначили известного полярного путешественника Матвея Шпаро.

Проект «Лаборатория Путешествий» и «Союзмультфильм» сотрудничают впервые. Соглашение о взаимодействии в ходе Большой Арктической экспедиции 2025 года подписали директор Матвей Шпаро и глава киностудии Борис Машковцев.

«Сериал „Умка“ — не только о любознательности, приключениях, взаимоподдержке. Это рассказ об удивительном месте на нашей планете: Арктике», — отметил директор «Союзмультфильма».

Он также выразил уверенность, что в будущем киностудия и «Лаборатория Путешествий» продолжат вместе реализовывать различные полезные инициативы.

Шпаро объяснил, что такой запоминающийся персонаж как Умка является образом, который греет сердца.

«Более удачного и точного символа для хорошей, доброй, полезной работы юношей и девушек в Арктике придумать просто невозможно», — подчеркнул он.

В путешествие отправятся и игрушки знаменитого белого медвежонка. Ребята снимут с ними небольшие ролики, а авторам лучших вручат подарки от «Союзмультфильма».

Также Умка появится на нашивках участников путешествия. После экспедиции ребята посетят киностудию «Союзмультфильм», где им расскажут о том, как создается анимация.