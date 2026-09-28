Песков рассчитывает на возвращение российских шахматистов к участию в соревнованиях FIDE
Песков: российские шахматисты смогут вернуться в FIDE
Россия рассчитывает, что сборную по шахматам вернут в Международную шахматную федерацию (FIDE) в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, Россия сожалеет о том, что шахматистов не вернули в Международную федерацию.
«Мы уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с FIDE нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримое время», — подчеркнул Песков.
В конце сентября Генеральная ассамблея FIDE оставила в силе действующие санкции против Федерации шахмат России. По словам нового президента Международной шахматной федерации Тимура Турлова, часть участников голосования выступила против продления ограничений. Однако большинство проголосовало за их сохранение.