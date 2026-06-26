Песков осудил запрет флага России на соревнованиях по гимнастике в Румынии

Решение организаторов Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке запретить российским гимнасткам выступать под национальным флагом возмутительное и волюнтаристское, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

Песков напомнил, что отношения между национальной и международной федерациями по этой дисциплине полностью налажены, спортсменки из России официально имеют право выступать с флагом и гимном. Так что городские власти приняли решение по собственному произволу, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российская сборная по художественной гимнастике снялась с участия в Кубке вызова из-за нарушения регламента. Организаторы в устной форме сообщили, что в случае победы спортсменок их национальный флаг не поднимут, а гимн не прозвучит.