Россия надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление европейских чиновников, требующих осложнить жизнь российским спортсменам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Российские паралимпийцы в Милане и Кортина-д’Ампеццо впервые с Игр в Сочи, а белорусские — с Игр в Токио смогут выступить под национальной символикой. Представитель Кремля отметил, что Россия горячо приветствует такое решение.

«То, что такие фантомные боли требований — ограничить так, ограничить сяк — будут продолжаться… Конечно, будут», — добавил представитель Кремля.

Кроме того, он призвал МОК и МПК определиться со статусом соревнований — спортивные они или политические.

Ранее Песков рассказал, что сам не очень хорошо разбирается в фигурном катании, но его жена — олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка — считает, что Петр Гуменник мог войти в тройку призеров при большей благосклонности судей.