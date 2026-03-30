Песков назвал чудесным выступление дочери на ледовом шоу Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил выступление дочери на ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Москве. Об этом сообщил ТАСС .

Номер девочки произвел на отца очень сильное впечатление, в беседе с журналистами он выразил свои эмоции от выступления и восхищение тем, что ребенок увлечен спортом.

«Чудесно. Она горит этим, и это чудесно! Конечно, горжусь. Ну, а как можно не гордиться?» — сказал он.

Она участвовала в шоу своей матери Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет». Постановку посвятили российским фигуристам, которые стали победителями Олимпиады 2006 года в Турине.

Ранее Навка рассказала, что Песков часто дарит ей цветы и подарки. В интервью олимпийская чемпионка отмечала, что предпочитает не тратиться на мелочи, а копить на один хороший подарок для близких.