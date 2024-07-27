Первого спортсмена на Олимпиаде-2024 в Париже отстранили из-за допинга

Дзюдоиста Сехен отстранили от участия в Олимпиаде-2024 в Париже из-за допинга

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Выступающего за Ирак дзюдоиста Саджата Ганима Сехена отстранили от Олимпийских игр 2024 года, так как в его допинг-пробе обнаружили следы запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) французская лаборатория 25 июля сообщила о том, что в допинг-пробе спортсмена выявили запрещенные анаболические стероиды: метандиенон и болденон.

В результате Сахена дисквалифицировали, ему запретили соревноваться и тренироваться в рамках Олимпийских игр 2024 года, которые стартовали в Париже. Это решение он может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Сахен стал первым спортсменом, кого отстранили из-за положительной допинг-пробы, а французскую бегунью Соункамбу Силлу прямо перед стартом игр не допустили к церемонии открытия Олимпиады из-за хиджаба.

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