Французскую бегунью не допустили к церемонии открытия Игр из-за хиджаба

Французскую бегунью Соункамбу Силлу не допустили к церемонии открытия Олимпийских игр-2024 из-за хиджаба. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Легкоатлетка не может появиться на мероприятии и соревнованиях в хиджабе, поскольку это запрещено во Франции на законодательном уровне. Журналисты отметили, что спортсменке могут разрешить лишь надеть кепку с тканевой лентой, которая официально является частью экипировки французской сборной.

«Вы отобрались на Олимпийские игры, организованные вашей страной, но не можете принять участие в церемонии открытия, потому что носите платок», — такое сообщение спортсменка оставила в Instagram*.

Подобная острая тема уже наделала шума во время чемпионата Европы по легкой атлетике, организованного в Риме, когда спринтерке пришлось бежать в кепке, а не в шарфе.

Сейчас идут переговоры с Силлой, чтобы найти решение, которое будет соответствовать светским требованиям французской олимпийской сборной, а также уважать «законное желание спортсменки». Организаторов ОИ-2024 обвинили в сегрегации после отстранения легкоатлетки за хиджаб.

Олимпиада 2024 года начнется с церемонии открытия на Сене. На церемонии открытия выступят Селин Дион и Леди Гага. Певицы исполнят композицию Эдит Пиаф La vie en rose.

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