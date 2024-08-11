Рублев обыграл первую ракетку мира на «Мастерсе» в Монреале

Рублев обыграл первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал «Мастерса»

Теннисист Андрей Рублев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Встреча закончилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Всего спортсмены провели на корте один час и 47 минут. Для Рублева эта победа над Синнером стала третьей в карьере, тогда как итальянец побеждал его пять раз. Синнер является действующим победителем турнира в Монреале.

В полуфинальной стадии турнира Рублев сыграет против Маттео Арнальди из Италии, который в четвертьфинале оказался сильнее представителя Японии Кэя Нисикори со счетом 6:4, 7:5.

Призовой фонд турнира в Монреале составляет 6,8 миллиона долларов. Рублеву 26 лет, он 20 раз побеждал на турнирах АТР, из них 16 — в одиночном разряде.

Рублев не выступил на Олимпийских играх в Париже, поскольку восстанавливался от старых травм.