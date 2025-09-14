Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон захотел уехать из России

Перешедший летом в «Зенит» бразилец Жерсон пожалел о своем решении. Теперь он хочет покинуть Россию, сообщило BolaVip.

По данным издания, 28-летнего футболиста не устроило его положение в «Зените». Кроме того, он боится потерять место в составе сборной Бразилии перед чемпионатом мира — 2026.

Сейчас Жерсон ищет варианты для смены клуба. В нынешнем сезоне премьер-лиги России он играл в шести матчах, но ни в одном из них не отметился результативными действиями.

В июле «Зенит» сообщал о переходе бразильского полузащитника из «Фламенго» за 25 миллионов евро. Контракт со спортсменом подписали сроком до конца сезона –2029/2030.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее выражал надежду, что Жерсон усилит команду своей качественной игрой. Также СМИ сообщали, что полузащитник будет получать в российской команде 3,5 миллиона евро (более 347 миллионов рублей) в год без учета бонусов.