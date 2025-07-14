Бразильский полузащитник Жерсон подписал контракт с «Зенитом» до 2030 года

Пресс-служба петербургского футбольного клуба сообщила о переходе бразильского полузащитника Жерсона, ранее выступавшего за «Фламенго», «Рому», «Фиорентину» и «Марсель». Об этом написал сайт Neva.Today.

Новый игрок подписал контракт сроком до конца сезона-2029/2030. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил уверенность, что опытный бразилец усилит команду своей качественной игрой и станет важной частью коллектива. Первый матч Жерсона за новый клуб может состояться позже, поскольку футболист пока не тренировался с основной группой игроков.

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