Перед матчем с Сирией сборную России покинули шесть футболистов

Сборная России лишилась шестерых футболистов перед товарищеским матчем с национальной командой Сирии. Об этом сообщил сайт РФС.

Команду покинули Станислав Агкацев, Федор Чалов, Иван Обляков, Александр Черников, Игорь Дивеев и Никита Кривцов. В РФС подтвердили, что они не будут участвовать в заключительной игре этого года.

Матч пройдет 19 ноября в Волгограде, он начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее российская сборная установила новый рекорд по забитым мячам, обыграв сборную Брунея со счетом 11:0. Последний гол в ворота соперника забил на 79-й минуте полузащитник Алексей Батраков. Результат зачислят в рейтинг Международной федерации футбола, в котором российская команда занимает 34-ю строчку.

В прошлый раз футболисты поставили рекорд в июне 2019 года — в отборочной игре на чемпионат Европы. Сборная России тогда забила команде Сан-Марино девять голов.