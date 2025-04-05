«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже» в матче 28-го тура Лиги и досрочно стал чемпионом страны по футболу. ПСЖ выиграл этот трофей 13-й раз в истори.

Матч проходил в Париже и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на 55-й минуте забил Дезире Дуэ. Результативную передачу отдал грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, который ранее выступал в Российской премьер-лиге за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Вратарь Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он стал вторым россиянином, которому удалось стать чемпионом Франции. Сафонов начал играть в ПСЖ летом 2024 года, туда он перешел из «Краснодара». За парижский клуб он сыграл 14 матчей, шесть из которых вывел в ноль.

Сафонов в конце декабря 2024 года попал на обложку французской спортивной газеты L’Equipe. Снимок подписали «Хладнокровный страж».