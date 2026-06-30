«Пари НН» объявил о выкупе Тимофея Комиссарова у «Челябинска»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» укрепил состав, выкупив права на 20-летнего нападающего Тимофея Комиссарова у «Челябинска». Контракт с вингером, начинавшим карьеру в академии «Чертаново» и игравшим за вторую команду, подписан на три года, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

В текущем сезоне футболист провел 26 матчей в Лиге PARI и Кубке России, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Кроме того, Комиссаров регулярно вызывается в молодежную сборную России U21, где в четырех встречах отметился дебютным голом.