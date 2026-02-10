«Пари Нижний Новгород» и «Ахмат» договорились о трансфере полузащитника Царукяна

Полузащитник Валерий Царукян проведет остаток сезона 2025/2026 в грозненском клубе «Ахмат». У «Ахмата» будет приоритетное право выкупа игрока, сообщили НИА «Нижний Новгород» представители футбольной команды «Пари НН».

Царукян пришел в нижегородскую команду в январе 2024 года. За это время он сыграл за «Пари НН» 37 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и один раз ассистировал партнерам.

Нынешний сезон для Царукяна сложился непросто: он принял участие всего в шести встречах из-за травмы, полученной в июле, и пропустил 13 матчей. Хавбек вернулся на поле лишь в конце сентября.

«Мы желаем Валерию успешной игры в составе грозненского клуба. Удачи на новом этапе карьеры!», — отметили в «Пари НН».

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Валерия Царукяна составляет 300 тысяч евро.