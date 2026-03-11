Паралимпийский комитет Украины обвинил IPC в давлении на своих атлетов

Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет в дискриминации по отношению к украинским атлетам. Заявление опубликовали на официальном сайте организации.

НПК Украины также пожаловался, что в IPC якобы продемонстрировал особую лояльность по отношению к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам на Играх — 2026. При том, что украинские атлеты подвергались якобы систематическому давлению с его стороны.

НПК Украины напомнил, что представители оргкомитета Игр и IPC заставили украинскую команду снять флаг своей страны с дома, где они проживали. Кроме того, им запретили проводить общекомандные сборы в общем холле дома.

Далее представители оргкомитета забрали у родственников биатлониста и лыжника Тараса Радя вещи с украинской символикой, а у лыжницы Александры Кононовой на церемонии награждения попытались отобрать серьги с флагом Украины и политическими лозунгами.

«Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства IPC начать процесс возвращения к положениям конституции IPC и согласовать деятельность исполнительных органов IPC в соответствии с ними в ходе XIV зимних Паралимпийских игр», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российской паралимпийской сборной Дмитрий Сазонов попал в базу украинского сайта «Миротворец»*.

*Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.