Пресс-секретарь паралимпийской сборной России попал в базу «Миротворца»

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных пресс-секретаря паралимпийской сборной России Дмитрия Сазонова. Его обвиняют якобы в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сазонов руководит отделом по связям с общественностью ПКР с 2016 года.

В сентябре 2025 года российским паралимпийцам разрешили участвовать в Играх с национальным флагом и гимном. Но МИД Украины и Министерство молодежи и спорта объявили о бойкоте соревнований, если организаторы не изменят решение допустить российских и белорусских спортсменов с национальной символикой.

Ранее президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино внесли в базу «Миротворца» после слов о возвращении команд из России. Сайт обвинил его в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины.