Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку самых популярных спортсменов мира по поисковым запросам за уходящий 2025 год. Информацию об этом опубликовали на сайте Google's Year in Search .

Российский хоккеист занял седьмую строчку рейтинга. На первом месте расположился боксер Теренс Кроуфорд, на втором — гольфист Рори Макилрой, на третьем — игрок в американский футбол Шедер Сандерс.

Замыкает список также футболист из США — Кэм Скаттебо.

Ранее стало известно, что новая хоккейная арена в России может получить имя Александра Овечкина. С такой инициативой выступил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.