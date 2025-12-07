Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку самых популярных спортсменов мира по поисковым запросам за уходящий 2025 год. Информацию об этом опубликовали на сайте Google's Year in Search.
Российский хоккеист занял седьмую строчку рейтинга. На первом месте расположился боксер Теренс Кроуфорд, на втором — гольфист Рори Макилрой, на третьем — игрок в американский футбол Шедер Сандерс.
Замыкает список также футболист из США — Кэм Скаттебо.
Ранее стало известно, что новая хоккейная арена в России может получить имя Александра Овечкина. С такой инициативой выступил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.
