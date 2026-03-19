Овечкин забросил свою 999-ю шайбу в карьере

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 999-ю шайбу в рамках НХЛ с учетом плей-офф. Об этом сообщил спортивный портал «Чемпионат» .

Хоккеист отличился в матче против «Оттава Сенаторз» в Вашингтоне, открыв счет. На счету форварда 922 гола в регулярных чемпионатах и 77 шайб в Кубке Стэнли.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 17 голов. Легендарный канадец пока удерживает первое место в истории лиги с 1016-ю шайбами.

Ранее Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов с 20-ю голами в истории Национальной хоккейной лиги. Достижение покорилось ему в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз», в котором он отметился заброшенной шайбой.