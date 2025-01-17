Овечкин забил 874-й гол в карьере в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторз» забросил шайбу и принес победу своей команде. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Этим голом спортсмен довел количество своих заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 874. Овечкин находится по этому показателю на втором месте после канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы.

Россиянину, однако, удалось побить рекорд Яромира Ягра по числу вратарей, которым он забивал в рамках игр лиги. Их на счету хоккеиста теперь 179. Шайбу в прошедшей игре пропустил финский голкипер «Оттава Сенаторз» Леэви Мериляйнен.

«Вашингтон Кэпиталз» после гола Александра Овечкина в овертайме одержал победу со счетом 1:0.

В этом сезоне хоккеист забросил уже 21 шайбу.

Ранее российский форвард забросил шайбу на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».