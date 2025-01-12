Хоккеист Овечкин забил двадцатый гол в сезоне
«Чемпионат»: Овечкин забросил 20 шайб в этом сезоне НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». За этот сезон спортсмен забил уже 20 голов в ворота противника, сообщил «Чемпионат».
Матч с «Нэшвилл Предаторз» состоялся на арене «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле. Столичная команда выиграла со счётом 4:1. Россиянин забил шайбу буквально за несколько минут до окончания игры.
Чтобы забросить 20 голов, Овечкину потребовалось всего 27 игр. За это время хоккеист также отметился 12 результативными передачами.
В январе российский хоккеист занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии издания Sportsnet. Лидером списка стал канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Также в перечень вошли двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
Ранее kp.ru сообщил, что Овечкин набрал 2 (1+1) очка в выездном матче НХЛ с «Нэшвиллом». Издание отметило, что россиянин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб.