Овечкин улетел в США для подготовки к сезону НХЛ

Капитан и нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился в США для подготовки к новому сезону. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Хоккеист вместе с женой и детьми вылетел в Дубай, откуда направится в Вашингтон.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. Первый матч «Вашингтон» проведет дома против «Бостона» в ночь на 9 октября.

В августе стало известно, что Овечкина внесли в книгу рекордов России.