Овечкин стал свободным агентом после окончания контракта с «Вашингтоном»

В среду, 1 июля, официально перестал действовать трудовой контракт между российским хоккеистом Александром Овечкиным и клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сезон-2025/2026 стал для Овечкина 21-м в НХЛ и финальным по действовавшему контракту с «Вашингтоном», в составе которого он выступает с момента дебюта в лиге в 2005 году.

В воскресенье генеральный менеджер клуба Крис Патрик сообщил, что решение о дальнейшей карьере спортсмена примут в скором времени.

Теперь Овечкин имеет статус неограниченно свободного агента. Рынок свободных спортсменов в НХЛ откроют в 19:00 по московскому времени.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Александр Овечкин намерен забить 11 голов и побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ. По его словам, прежде чем думать о карьере тренером, спортсмену следует сосредоточиться на завершении этого сезона в качестве игрока.