Фетисов заметил, что Овечкину стоит сосредоточиться на завершении текущего сезона в качестве игрока

Нападающий Александр Овечкин нацелен забить 11 голов и побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ, заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с ИА НСН . Он отметил, что прежде чем думать о тренерской карьере, Овечкину стоит сосредоточиться на завершении текущего сезона в качестве игрока.

Овечкин в настоящее время лидирует по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ с результатом 929 голов. С учетом плей-офф у него 1006 шайб, и он отстает от рекорда Гретцки всего на 10 голов.

Ранее Александр принял участие в съемках заключительного эпизода пятого сезона сериала «Беспринципные».