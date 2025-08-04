Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Александр Овечкин заработал за карьеру в НХЛ 161,72 миллиона долларов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лидером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по сумме заработанных за карьеру средств. Об этом сообщил портал Sportrac .

За карьеру 39-летний форвард заработал 161,72 миллиона долларов. На втором месте оказался капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (155,89 миллиона долларов), третью строчку занял его одноклубник Евгений Малкин (146,87 миллиона долларов).

По прогнозам, к завершению контракта с «Вашингтоном» в сезоне 2025/26 общий доход Овечкина достигнет 171,22 миллиона долларов.

Ранее, в апреле, Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, обойдя легендарного Уэйна Гретцки. Сейчас на его счету 897 шайб и 726 результативных передач — всего 1 623 очка. В 2018 году он привел «Вашингтон» к Кубку Стэнли.

В июле российский форвард получил премию ESPY в номинации «Лучший рекорд». Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе.