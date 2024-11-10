Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола

Овечкин забросил 863-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 31 гола

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 31 гола отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В гостевой встрече с «Сент-Луисом» столичный клуб одержал победу со счетом 8:1. На счету Овечкина две заброшенных шайбы, его признали лучшим игроком матча.

Для россиянина игра с «Блюз» стала 175-й в заокеанской карьере, в которых он набирал как минимум две шайбы. По этому показателю Овечкин также уступает лишь Гретцки, в активе которого таких матчей 189.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 14 матчах и набрал 18 (10+8) очков.

Ранее Овечкин объявил о запуске программы «Великая погоня за добром» для помощи нуждающихся. Он будет перечислять по миллиону рублей в благотворительный фонд, пока не достигнет рекорда Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.