Овечкин рассказал о запуске программы «Великая погоня за добром» для помощи нуждающихся

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в разговоре с RT сообщил о запуске благотворительной программы «Великая погоня за добром».

По словам спортсмена, он вместе с «ДоброFON» будет перечислять нуждающимся по одному миллиону рублей за каждую заброшенную шайбу. Это будет происходить до тех пор, пока хоккеисту не удастся побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Мы запустили этот масштабный благотворительный проект, чтобы помочь как можно большему числу нуждающихся», — сказал журналистам Овечкин.

На сайте проекта будет работать аукцион, и он будет открываться каждый раз, как Овечкину удастся забросить шайбу. Все собранные средства будут переведены в фонд «География Добра».