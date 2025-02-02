Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.
«Кэпиталз» потерпели уже третье поражение в последних четырех матчах регулярного чемпионата.
В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. В активе россиянина теперь 877 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он идет на втором месте в истории лиги.
Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.
Ранее НХЛ предположила, когда Овечкин сможет превозойти рекорд Гретцки. По мнению пресс-службы чемпионата, это может произойти 18 апреля в игре с «Питтсбургом».
США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа
Командиров ВСУ обвинили в целенаправленной ликвидации русскоязычных
Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области
СМИ превратили в новости шутку «Панорамы» о китайской нейросети DeepSeek
Почти 100 отелей закрыли в турецкой курортной провинции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте