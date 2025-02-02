Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

Овечкин забросил 877-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 17 голов

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

«Кэпиталз» потерпели уже третье поражение в последних четырех матчах регулярного чемпионата.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. В активе россиянина теперь 877 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он идет на втором месте в истории лиги.

Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.

Ранее НХЛ предположила, когда Овечкин сможет превозойти рекорд Гретцки. По мнению пресс-службы чемпионата, это может произойти 18 апреля в игре с «Питтсбургом».