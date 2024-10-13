Овечкин силовым приемом сбил судью с ног в матче НХЛ

Овечкин свалил судью с ног силовым приемом в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз» сбил с ног судью. Момент попал в трансляцию.

В начале встречи Овечкин применил силовой прием против словацкого форварда «Нью-Джерси» Томаша Татара. Россиянин, хитуя соперника, также случайно ударил и лайнсмена. Судья пострадал от силового приема и вылетел за пределы площадки, завалившись за бортик на скамейку «Девилз».

Александр Овечкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. 39-летний россиянин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории чемпионатов лиги. В его активе 853 заброшенных шайбы. Игра завершилась победой «Девилз» со счетом 5:3. Овечкин отметился результативной передачей.

Ранее Овечкин призвал делить на два всю информацию о его заработной плате в столичном хоккейном клубе.