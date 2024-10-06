«Делите на два». Хоккеист Овечкин раскрыл свой доход после уплаты налогов

Нападающий хоккейной команды Washington Capitals россиянин Александр Овечкин заявил, что налоги в США забирают почти половину всего его заработка. Об этом спортсмен заявил в комментарии телеканалу «Матч ТВ» .

Так он оценил сообщения, что он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ, потеснив с первого места капитана команды Pittsburgh Сидни Кросби, после получения бонуса в шесть миллионов долларов и увеличения общей суммы дохода до 144,2 миллиона долларов.

«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — рекомендовал Овечкин журналистам.

В июле этого года хоккеист Александр Овечкин сообщил, что президент Владимир Путин подарил ему на свадьбу очень красивый сервиз, который передал через курьеров. После вручения российский лидер позвонил спортсмену, чтобы поздравить лично. По словам Овечкина, общение с президентом России стало для него волнительным моментом.