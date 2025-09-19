Овечкин рассказал о травме, полученной на тренировке

Александр Овечкин заявил, что не знает, когда вернется на лед

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о травме, которую получил на тренировке команды. Об этом сообщило RMNB .

«Не знаю, посмотрим завтра», — заявил Овечкин, отвечая, скоро ли он вернется на лед.

18 сентября стало известно о травме Овечкина. Журналистка Сэмми Сильвер написала, что хоккеист получил повреждение нижней части тела и покинул тренировку.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м «Кэпиталз» завоевали Кубок Стэнли. В прошлом сезоне форвард побил рекорд Уэйна Гретцки, забив больше всех голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

