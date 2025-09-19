Биографическая книга «Звезда по имени Ови» о легендарном хоккеисте Овечкине стала доступна к предзаказу

Книжное издательство «Комсомольская правда» представляет биографическое издание «Звезда по имени Ови. Детство, семья, трагедии, враги и триумфы», посвященное легендарному хоккеисту Александру Овечкину. В книге описаны не только спортивные достижения спортсмена, но и его личная жизнь, сообщил сайт kp.ru .

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», продолжает выступать в НХЛ и планирует продлить карьеру еще на несколько сезонов. Он — обладатель Кубка Стэнли, самый результативный снайпер в истории лиги, который побил рекорд Уэйна Гретцки. Кроме того, Овечкин является звездой сборной России и трехкратным чемпионом мира.

Автор книги — Павел Садков, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России и ведущий программы «Джентльмены спорта» на радио «Комсомольская правда». Садков имеет тридцатилетний опыт в спортивной журналистике.

В книге представлена статистика выступлений Овечкина, прогнозы на будущее, редкие фотографии из семейного архива и история формирования чемпионского характера звезды мирового хоккея. Также рассказана история любви и семьи Овечкина. Оформить предзаказ на книгу можно на сайте издательства «Комсомольская правда».