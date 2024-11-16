Овечкин повторил достижение Горди Хоу 56-летней давности

Овечкин обошел Ларионова по заброшенным шайбам в НХЛ в 39-летнем возрасте

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Игоря Ларионова по числу заброшенных шайб в НХЛ в 39-летнем возрасте. В текущем сезоне нападающий провел 16 игр и набрал 20 очков (10+10 по системе «гол плюс пас). Среди россиян в той же возрастной категории забивал лишь Сергей Федоров, забросивший 11 шайб в 52 матчах сезона-2008/2009.

Игорь Ларионов записал на свой счет девять шайб в сезоне -1999/2000. Учитывая, что Овечкин провел лишь 16 игр, он может превзойти достижение Федорова и стать самым результативным в истории НХЛ среди россиян старше 39 лет.

В субботу в матче против «Колорадо Эвеланш» Александр Овечкин повторил достижение легендарного Горди Хоу, державшееся 56 лет. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» лишь вторым в истории среди игроков 39+ смог набрать более 20 очков в 16 играх со старта чемпионата НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу за столько же игр записал в свой актив 24 очка.

Россиянин продолжает забрасывать шайбы — он значительно сократил отставание от лучшего в истории НХЛ бомбардира, Уэйна Гретцки. До его рекорда Овечкину осталось записать на свой счет 31 гол.