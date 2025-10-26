Овечкин поставил три собственных рекорда в НХЛ

В домашнем матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттавы Сенаторз» хоккеист Александр Овечкин стал первым российским спортсменом, сыгравшим полторы тысячи матчей в регулярных сезонах НХЛ. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч стал 1500-м в карьере Овечкина в НХЛ. По этому показателю он занял 24-е место в истории, обойдя защитника из Канады «Колорадо Эвеланш» Брента Бернса с 1506 матчами на 23-й строчке, и первое среди российских спортсменов.

Большего всего игр у канадца Патрика Марло — 1779 за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинс». Овечкин также получил статус второго хоккеиста, выбранного под общим первым номером драфта, который провел полторы тысячи матчей в НХЛ.

В сентябре он получил травму на тренировке. Удар пришелся на нижнюю часть тела.