Овечкин набрал три очка в проигранном матче НХЛ против «Оттавы»

Гол и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Оттаве»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на чужом льду проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 1:0) в пользу хозяев в овертайме.

В составе столичного клуба заброшенной шайбой отметился капитан команды, 39-летний россиянин Александр Овечкин. Также на его счету две результативные передачи.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 876, он занимает второе место по этому показателю. Лидирует канадец Уэйн Гретцки — 894 гола.

«Вашингтон» также прервал серию из восьми матчей подряд с двумя и менее пропущенными шайбами за матч, которая стала для команды лучшей с сезона-2010/11.

Ранее НХЛ назвала дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. По мнению лиги, это может произойти уже 18 апреля в игре с «Питтсбургом».