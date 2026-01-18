Овечкин бойкотировал акцию «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался принимать участие в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз». Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В рамках специальной акции хоккеисты вашингтонского клуба обмотали крюки клюшек радужной изолентой. При этом Овечкин вышел на игру с клюшкой, на которую он намотал обычную белую ленту.

НХЛ в 2023 году отказалась от использования командами игровых свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского хоккеиста Ивана Проворова, сославшегося на религиозные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть игроки из России, отказались от участия в подобных акциях.

В прошедшей игре Овечкин провел на площадке 16 минут и не набрал очков с показателем полезности -3.

Ранее россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по числу сезонов с 20 голами.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.