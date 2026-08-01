«Отвратительная ложь»: хоккеист Гашек обвинил IIHF в трусости после решения о России

Объявившая о продлении ограничений в отношении российских спортсменов Международная федерация хоккея (IIHF) даже не придумала нормального оправдания для решения. Об этом в социальной сети X написал бывший голкипер сборной Чехии и московского «Спартака», двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек.

Он подчеркнул, что не готов воспринимать всерьез объяснения о том, что спортивные функционеры приняли решение не допускать российских хоккеистов на чемпионаты мира 2027 года «по соображениям безопасности».

«Это настолько мерзкая ложь от IIHF, что все это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл. Люди в организации, включая нашего представителя, — трусы», — написал Гашек.

Чешский хоккеист неоднократно выступал с критикой российских спортсменов. В 2024 году он осудил допуск россиян к Олимпийским играм в Париже и призвал французских и европейских политиков закрыть для всех россиян въезд в Евросоюз.

Совет IIHF в минувший четверг, 30 июля, объявил, что продлит ограничения для сборных команд России и не допустит их до участия в чемпионатах мира 2027 года. Под ограничения подпали мужская команда, юниоры, а также детско-юношеские команды для мальчиков и девочек до 18 лет.

Федерация хоккея России напомнила, что Международный спортивный комитет выпустил рекомендации о возвращении спортсменов на международные соревнования. В организации подчеркнули, что обжалуют решение IIHF в Спортивном арбитражном суде.