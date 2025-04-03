Отставание Овечкина от рекорда Гретцки сократилось до двух шайб

Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги забил 892-ю шайбу в своей карьере. Спортсмен отличился в матче против «Каролины Харрикейнз».
Россиянин забил гол на 40-й минуте игры. Шайба стала единственной в воротах соперника. «Вашингтон» уступил победу со счетом 5:1.
Заброшенная шайба позволила Овечкину сократить отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до двух голов.
Ранее эксперты спрогнозировали, что российский нападающий побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, если его результативность сохранится на нынешнем уровне. НХЛ добавила фото Овечкина на логотип в социальных сетях. Там также видна надпись «Великая погоня».
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