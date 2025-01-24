Отставание Овечкина от рекорда Гретцки достигло 19 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Об этом следует из данных Национальной хоккейной лиги.

Речь идет о лучших снайперах в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Отставание Овечкина от Гретцки составило 19 голов.

Россиянин забросил шайбу в матче первенства против «Сиэтл Кракен» и довел общее число своих голов в чемпионатах до 875. Гретцки все еще является рекордсменом лиги. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Ранее НХЛ назвала дату, когда капитан «Вашингтона» сможет побить рекорд Гретцки. Согласно прогнозу лиги, при коэффициенте среднего гола за матч в 0,68 знаковой для Овечкина станет игра с «Каролиной» 11 апреля, а при коэффициенте 0,6 — встреча с «Питтсбургом» 18 апреля.

Ранее «Вашингтон» сразился с «Эдмонтоном» и одержал победу со счетом 3:2. Овечкин в этом состязании не набрал ни одного очка.